Dua Lipa verwandelt sich für Puma in Schmetterling

„Für mich sind Schmetterlinge mehr als nur schöne Kreaturen, sie stehen für so vieles, wie Verwandlung, Hoffnung und Metamorphose. In diesem letzten Jahr ist der Schmetterling für mich besonders symbolisch und bedeutungsvoll geworden“, so Dua Lipa. „Der Name der Kapsel, ,Flutur‘, ist das albanische Wort für Schmetterling. Ich habe ihn als Hommage an mein Erbe gewählt und feiere gleichzeitig diesen Neuanfang mit PUMA.“