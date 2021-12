LIVE ab 9.30 Uhr: Herren-Slalom in Val d‘Isere

2012 kam er in Val d‘Isere das erste Mal in seiner Karriere im Weltcup in die Punkteränge, und zwar als 23. im Slalom. An die starke Vorsaison mit zwei Siegen (Flachau und beim Finale in Lenzerheide), zwei zweiten und einem vierten Rang will der zweifache Vater anschließen. „Ich habe im Slalom ein gutes Gefühl und freue mich, dass es jetzt Schlag auf Schlag geht und wir in dem Rennrhythmus kommen“, sagte der Vorjahrs-Disziplinvierte hinter Schwarz, dem Franzosen Clement Noel und dem Schweizer Ramon Zenhäusern. Letzter Slalomsieger in Val d‘Isere war 2019 der Franzose Alexis Pinturault.