Kroatien: Flüchtlingskind in Grenzfluss ertrunken

Die Suchaktion lief sofort am Donnerstagabend auf beiden Seiten der Grenze an und wurde am Freitag und Samstag mit einem Großaufgebot fortgesetzt. Neben Polizeibeamten und der Feuerwehr suchten auch Taucher und Spürhunde nach dem vermissten Mädchen. Wegen des schwer zugänglicher Terrains wurden außerdem Drohnen eingesetzt. Nach Angaben der Behörden wurden sechs bis sieben Kilometer des Flusses durchsucht. Am Freitag entdeckten die Taucher eine Kinderjacke, bis zuletzt hatten die Rettungsmannschaften laut Medien die Hoffnung, das Kind lebend zu finden. Die 47-jährige Mutter wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und beantragte in Kroatien Asyl.