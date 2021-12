Alessandro Hämmerle gewinnt Montafon-Cross-Weltcup

Baumartner rückte noch gefährlich nahe heran, Hämmerle hielt ihn jedoch gerade noch in Schach. „Ich habe gewusst, ich habe Geschwindigkeit verloren und bin froh, dass es sich so ausgegangen ist“, sagte der 28-jährige Lokalmatador. „Der Druck ist super-hoch, man will seine Landsleute stolz machen. Das ist jetzt das beste Gefühl.“ Es ist Hämmerles 14 Weltcupsieg, auch zum Saison-Auftakt in Secret Garden/China hatte er triumphiert. Einen Heimsieg hatte er auch im Februar auf der Reiteralm gefeiert.