Ab 14.30 Uhr LIVE: Austria Klagenfurt gegen Sturm

Am Ende des Aufstiegsjahres winkt Austria Klagenfurt sogar ein Weihnachtsfest auf Platz drei der Bundesliga. Mit einem Heimsieg heute (14.30 Uhr) über Sturm Graz würden die zu Hause in acht Spielen noch immer unbesiegten Kärntner punktegleich mit den Steirern in die Winterpause gehen. Die Mannschaft von Peter Pacult trägt eine imposante Heimstatistik vor sich her, doch die Stimmungslage der drittplatzierten Grazer hat sich wieder merklich aufgehellt. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei!