Wegen Sexspielzeug! US-Sender stoppt Curling im TV

US-Girls im Kampf um Olympia

Während der Großteil der olympischen Curling-Plätze für Männer, Frauen sowie im gemischten Doppel bereits besetzt ist, begann das Quali-Turnier zur Ermittlung der letzten Plätze in Peking. Vierzehn Teams, darunter auch das amerikanische Paar Chris Plys und Vicky Persinger kämpften in Leeuwarden um die letzten beiden Plätze für die Winterspiele bei den Frauen. Die US-Girls haben ihre ersten drei Spiele in der Vorrunde gewonnen und liegen mit Südkorea gleichauf an der Spitze der Gruppenwertung. Am Donnerstag fällt die Entscheidung, ob das TV-Publikum in den USA dabei sein wird, ist noch offen.