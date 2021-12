Nintendo Switch: Die besten Games für Weihnachten

In unserer Auflistung konzentrieren wir uns auf Switch-Games, die in der jüngeren Vergangenheit erschienen sind. Für Neueinsteiger gäbe es natürlich noch etliche schon länger erhältliche Nintendo-Hits von „Mario Kart 8 Deluxe“ über „Super Mario Odyssey“ bis „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Außerdem hat sich auf der Switch - siehe Linkbox - ein buntes Ökosystem aus Indie-Games, Retro-Klassikern und Remakes beliebter PC-Klassiker gebildet. Mit den genannten Titeln ist die Auswahl also noch lange nicht erschöpft.