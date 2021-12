Zverev-Liebe Thomalla: „Nur erfolgreiche Sportler“

Nach harmlosem Geplauder über die Beziehung mit der Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla sprach Jauch den Olympia-Sieger auf ein Instagram-Posting seiner Herzdame an, in dem sie sich kürzlich über den Gewinn bei den ATP-Finals erfreut gezeigt und gemeint hatte: „Ohne Pokal hätte ich ihn auch zu Hause gar nicht rein gelassen! My kind of motivation.“