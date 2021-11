Hanke: „Michael Ludwig wäre ein guter Kanzler!“

„Krone“:Herr Stadtrat. Die Pandemie ist für Geimpfte vorbei, hat der ehemalige Bundeskanzler gesagt, der neue wiederum meinte, dass es keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben wird. Und trotzdem sitzen wir wieder alle im Lockdown. Was halten Sie von Politikern, die solche weitreichenden Versprechungen geben, sie aber nicht halten können?

Peter Hanke: Wenig überraschend nicht sehr viel. Dinge in Entwicklungsstadien müssen klar als solche erkannt und kommuniziert werden. Und das gilt jetzt nicht nur für die Pandemie, sondern auch für das Thema Wirtschaft. Die Offenheit, den Bürgern zu sagen, dass man manchmal nicht weiß, was in ein oder zwei Monaten passiert, ist viel wichtiger, als eine falsche Entschlossenheit.