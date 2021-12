61.500 mit Covid im Spital, 1360 nach der Impfung

184 Todesfälle nach Impfung gemeldet

So wurden dem BASG bis 19. November auch 184 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung gegen Covid-19 gemeldet, in zwei Fällen davon wird ein Zusammenhang mit der Impfung gesehen. Diese betreffen die seltene Nebenwirkung der Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Janssen - eine sogenannte Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT), eine Kombination von Thrombosen und Thrombozytopenie (Mangel an Blutplättchen; Anm.). Dem BASG sind 15 solcher Fälle in Österreich bekannt, eine 49-jährige Pflegerin starb nach der Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca, eine 36-jährige Patientin nach einer Immunisierung mit dem Janssen-Vakzin. Für die Nebenwirkung wurden u.a. von heimischen Medizinern mittlerweile Behandlungsmethoden entwickelt.