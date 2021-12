Liverpool jubelt über Last-Minute-Sieg bei Wolves

Liverpool siegte, weil der in der zweiten Hälfte eingewechselte Divock Origi in der 95. Minute im Strafraum goldrichtig stand und ein Zuspiel von Mohamed Salah zum 1:0-Erfolg verwertete. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat einen Punkt mehr als Chelsea, kann am Abend aber noch von Titelverteidiger Manchester City überholt werden.