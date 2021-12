Norwegen-Star bangt nach Sturz um Olympia-Start

Ski-Rennläufer Kjetil Jansrud droht nach seinem Sturz im Super-G in Beaver Creek eine längere Verletzungspause, womöglich auch während der Olympischen Winterspiele in Peking. Wie der norwegische Skiverband am Samstag bekanntgab, zog sich der 36-Jährige Schäden am Kreuzband und an den inneren Seitenbändern im Knie zu. Es sei aber noch zu früh, um etwas über das genaue Ausmaß der Verletzungen und die Ausfallsdauer sagen, sagte Nationalmannschaftsarzt Marc Strauss.