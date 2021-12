Hirner zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer Vierte

Die Männer haben am Samstag (9.00/13.40 Uhr) den ersten Saison-Teambewerb auf dem Programm. Der ÖSV nominierte am Freitag das Quartett Martin Fritz, Lukas Klapfer, Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter. Es fehlen Lukas Greiderer, der Anfang der Woche verkühlt war und sich noch bis Sonntag erholen soll, und Mario Seidl. Letzterer laboriert an einer leichten Sehnenscheidenentzündung und braucht noch etwas Therapie, auch er wird am Sonntag (10.50/14.00) im Einzel starten.