Wiener Derby „das allergrößte Spiel in Österreich“

Der 18-jährige Stürmer ist seit Wochen (wie auch Ziad El Sheiwi/17) ein violetter Lichtblick - und vor seinem ersten Auftritt in Hütteldorf extrem motiviert: „Da kribbelt es schon während der Trainingswoche. Das ist die Partie des Jahres und das allergrößte Spiel in Österreich!“, schwärmt der Neo-U21-Teamkicker. Sieht der 19-jährige „Sechser“ Matthias Braunöder, nach Gelbsperre wieder dabei und zuletzt ebenfalls bei der U21, genauso: „Solche Duelle waren schon in der Jugend immer die schönsten.“