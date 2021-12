Endlich wieder lachen, ohne sich zu schämen!

Mehrere Operationen blieben ohne Erfolg

Die Schwierigkeiten für den talentierten Fußballer - er spielte immerhin sogar in der 2. Mannschaft von Rapid - setzten sich als Erwachsener natürlich fort. Das verminderte Selbstwertgefühl aus der Kindheit blieb. Mario Silberbauer entschloss sich daher zu mehreren Operationen (Kiefer etc.). Leider ohne Erfolg. Erst nach Jahren wandte er sich an die Universitätszahnklinik Wien: „Dort konnte ich mich sehr rasch betrachten, wie ich mit einem neuen Gebiss ausschauen würde! Schon die Chance auf eine entscheidende Besserung hat mir unendlich viel bedeutet.“ Betreut wurde er in erster Linie von DDr. Polina Kotlarenko, die an der Klinik hauptsächlich für Bulimie-Patienten zuständig ist und daher reichlich Erfahrung mit kaputten Zähnen hat: „Letztlich konnten wir Mario im Teamwork helfen. Gemeinsam mit dem Implantologen Doz. DDr. Christoph Vasak, Prof. DDr. Werner Zechner, Vizechef der oralen Chirurgie, sowie Tom Vaskovich, Leiter des zahntechnischen Labors der Klinik, ist es gelungen, ein neues, schönes Gebiss herzustellen!“