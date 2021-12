Verschärfung: Kein Weinverkauf ab 19 Uhr mehr

Alkoholverkauf nur in handelsüblichen verschlossenen Gefäßen

Vorverpackt gelieferte Lebensmittel, wie in Plastik eingeschweißtes Brot, darf weiterhin erworben werden. Nicht jedoch eine frisch aufgebackene einzelne Semmel aus dem Backshop des Geschäfts. Auch Futtermittel für Heimtiere, löslicher Kaffee, alkoholfreie Getränke und Bier in handelsüblichen verschlossenen Gefäßen darf den Besitzer wechseln. Eine Dose Bier kann man sich nach 19 Uhr also noch kaufen, eine ganze Kiste wird wohl weniger als „handelsüblich“ gelten. Der Kauf einer Flasche Wein ist verboten.