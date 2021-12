Regionale Anbieter sind auch im Lockdown innovativ

„Egal, ob Spielzeug, Bücher, CDs oder Kleidung, die Händler in der Region haben sich in den vergangenen Monaten für den Ernstfall gerüstet und bieten neben Click-und-Collect-Service auch telefonische Beratung und Onlineshopping für ihre Kunden an“, so Hergovich. Einer, der ebenfalls weiß, wie es geht, ist Heinz Kovacs mit seinem Schallplattenladen „Monroe“ in Eisenstadt. Er bietet Lieferung im Bezirk, Abholung und telefonische Beratung an.