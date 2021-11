Heimische Wirtschaft statt Internetriesen stärken

Postler an ihren Belastungsgrenzen

Das würde besonders für Postler eine Entlastung bedeuten. „Bei uns in der Beratung häufen sich die Anrufe von betroffenen Hauszustellern. Sie klagen über enorme Mehrbelastungen, vor allem in der Weihnachtszeit“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch.