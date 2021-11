Wien: Nur jede siebente Impfung war ein Erststich

Auch im Theresienbad entsteht ein Impfzentrum

In Kürze soll ein drittes Impfzentrum im Theresienbad in Meidling öffnen. Geimpft wird freilich nicht in der Schwimmhalle, sondern in Nebenräumen. Hacker: „Die neuen Zentren sind so konzipiert, dass sie auch nach dem Lockdown noch weiter genutzt werden können.“