Sattelschlepper kollidierte mit Pkw

Pkw landete in Straßengraben

In der Folge kollidierte der hintere Reifen des Anhängers mit dem entgegenkommenden Pkw einer 27-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, die sich alleine im Fahrzeug befand. Ihr Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann verbracht.