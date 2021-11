Kampf gegen die Abfallflut geht auf Schiene

Viel Lob für das Plastikpfand

An der von allen Parteien außer der FPÖ beschlossenen Ökonovelle wird von GLOBAL 2000 aber vor allem der Punkt Pfand bejubelt. Wie berichtet, gilt ab 2025 für Plastikflaschen und Getränkedosen ein Einwegpfand. Beim Kauf dieser Einweggetränkeverpackungen werden vermutlich 20 Cent fällig. Dieses Geld bekommen die Kunden retour, wenn die leer getrunkenen Behälter wieder zurück ins Geschäft gebracht werden. Ab 2024 kehrt das verbindliche Mehrwegangebot schrittweise in die Geschäfte zurück. Ab dann soll es in allen Supermärkten per verpflichtender Quote wiederbefüllbare Getränkegebinde geben.