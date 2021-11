Sinkende Corona-Zahlen: Macht Ihnen das Hoffnung?

Seit Tagen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Österreich und die aktuelle Welle scheint gebrochen zu sein. Doch die Hospitalisierungen steigen weiter ein. Zudem bereitet Omikron den Experten Sorgen, so schreibt die WHO der neuen Mutation ein „sehr hohes Risiko“ zu. Was denken Sie? Haben wir das Schlimmste überstanden und wird sich die Lage nun beruhigen, oder wird das Gesundheitssystem noch weiter an seine Grenzen stoßen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!