8526 Neuinfektionen, starker Anstieg in Spitälern

Starker Rückgang bei den Neuinfektionen, der mitunter auch dem Lockdown geschuldet sind: Weniger Menschen in der Arbeit und in den Schulen bedeuten weniger Tests und weniger positive Treffer bei Infektionen. Doch die wirklich relevante Zahl ist besorgniserregend: Gleich 109 Patienten kamen neu auf den Normalstationen dazu. Auf den Intensivpatienten wurde in den vergangenen 24 Stunden ein Patient weniger betreut. In Spitälern behandelt werden derzeit 3325 Corona-Patienten, davon 619 auf Intensivstationen.