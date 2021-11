Ohne Stadtstraße: Bezirk versinkt in der Stauhölle

Die Staus entstehen bei den Zu- und Abfahrten zur Südosttagente, besonders - aber nicht nur - in den Spitzenzeiten, was dann zu weiteren Rückstaus in den Siedlungsgebieten führt. So besteht entlang der gesamten Hirschstettner Straße, so wie in der Erzherzog-Karl-Straße/Groß-Enzersdorfer Straße latent immer Staugefahr. Oder auch an der Breitenleerstraße zur Tangente hinkommend, am Siegesplatz und natürlich auch am Biberhaufenweg, wo es dann bis in die Heustadelgasse und weiter rückstaut.