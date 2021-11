Feuz: „… dann würde ich aufs Rennen verzichten!“

In der laufenden Weltcup-Saison könnte es jedoch zu einer Terminkollision kommen. Denn im Jänner, wenn bekanntlich die Highlights in Wengen und Kitzbühel stattfinden, soll sein zweites Kind das Licht der Welt erblicken. Skipiste oder Kreißsaal? Als Feuz vom Schweizer „Blick“ gefragt wurde, was er tun würde, wenn die Wehen ein paar Stunden vor dem Rennen einsetzen würden, musste er nicht lange überlegen: „Dann würde ich auf ein Rennen verzichten und mit dem Heli ins Spital fliegen. Die Familie ist mir wichtiger als ein weiterer Sieg am Lauberhorn oder in Kitzbühel!“