Traumtor! Burgstaller schießt Pauli an die Spitze

So entstand der Treffer in der 2. Minute: Finn Ole Becker lancierte mit einem hohen Pass den im ganzen Spiel glänzend agierenden Daniel-Kofi Kyereh, der den Ball kurz vor der Grundlinie mit der Ferse auf Burgstaller zurücklegte, der in den Strafraum eindrang und den Ball aus recht spitzem Winkel mit Links ins linke obere Eck schlenzte - 23.400 Fans waren aus dem Häuschen.