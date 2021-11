Sechs Babys liegen mit Corona infiziert im Spital

Lage in den Spitälern angespannt

Insgesamt bleibt die Corona-Lage in den steirische Spitälern angespannt: 73 Infizierte befinden sich auf Intensivstationen. In der Oststeiermark, wo Ende der Vorwoche kein Intensivbett mehr frei war, ist die Situation weiterhin am schwierigsten, so Marczik.