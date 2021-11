Putin bekam Sputnik zusätzlich als Nasenspray

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich nach eigenen Angaben am Sonntag seine dritte Dosis des Corona-Vakzins Sputnik geholt. Kurz nach dieser Auffrischungsimpfung hat er das russische Präparat auch noch in Nasenspray-Form verabreicht bekommen. „Danach habe ich 15 Minuten dort gesessen, und das war es“, so Putin.