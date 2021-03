Putin lässt sich impfen - aber nicht dabei filmen

Selbst Staatsmedien reagierten enttäuscht und meinten, dass Bilder mehr als Worte aussagen würden. Die Impfung Putins ist ein breit diskutiertes Thema in Russland. Erst hatte er gezögert, dann erklärt, „Sputnik V“ sei nicht für sein Alter - er ist 68 Jahre alt - freigegeben. Danach wurde das Präparat für Über-60-Jährige zugelassen, dann hieß es, die Spritze passe nicht in Putins „Impfplan“. Am Montag kündigte er dann überraschend an, sich am Dienstag impfen zu lassen. Der Termin sollte am Abend sein.