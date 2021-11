„Amerika hat uns allen schon sehr gefehlt“

Mit dem ersten Training beginnt am heutigen Dienstag (20.00 Uhr) in Lake Louise die bislang intensivste Speed-Saison im Herren-Weltcup: Elf Abfahrten und sieben Super-Gs! Allein in Nordamerika stehen sechs Rennen in nur zehn Tagen an - das ist nicht weniger als ein Drittel des ganzen Saisonprogramms im Speed-Bereich. Unser Doppelweltmeister von Cortina 2021, Vincent Kriechmayr, weiß, worauf es da ankommen wird.