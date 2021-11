Regen, Nebel, Sonne und Föhn zum Lockdown-Beginn

Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch ruhiges Herbstwetter. In den Niederungen sowie in den Tälern und Becken liegen in den ersten Stunden aber wieder Nebel- und Hochnebelfelder. Oft lichten sich diese aber spätestens am Nachmittag. Abseits des Nebels sowie generell im Bergland scheint die Sonne den ganzen Tag von einem strahlend blauen Himmel. In Föhnstrichen und im Osten kommt mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd auf. Die Frühtemperaturen betragen minus sieben bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen drei bis zehn Grad, am wärmsten ist es in mittleren Höhenlagen an der Alpennordseite.