Gute Auftragslage sorgt bei TGW für Luxusproblem

Untermieter bei Felbermayr

In Wels hat man das Parkhaus und das Bürogebäude von Felbermayr angemietet, nachdem das Familienunternehmen in seine neue Zentrale übersiedelt ist, um mehr Platz zu bekommen. In Marchtrenk werden die Bagger in den nächsten Jahren anrollen: Wie genau die nächste Ausbaustufe aussehen wird, daran wird noch getüftelt. „Wir haben aber einen dringenden Platzbedarf“, sagt Schröpf.