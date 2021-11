Der neue Avdijaj: „Bin in der Form meines Lebens“

Donis Avdijaj ist wieder da! Hartbergs Spielmacher legte in den letzten Tagen und Wochen eine wahre Blitzheilung hin, kurierte seine Knöchelverletzung im Rekordtempo aus und steht seinen Hartbergern in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Ried wieder zur Verfügung. Mehr noch: Donis schickt eine Warnung an die Konkurrenz: „Ich bin in der Form meines Lebens!“