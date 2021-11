Bursch war angefressen: Er fackelte Polizeiauto ab

Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen in Linz-Ebelsberg zu Problemen mit einer Jugendbande, diese gipfelten in einem Brandanschlag auf die Beamten am vergangenen Sonntag. Jetzt wurden drei Täter ausgeforscht. Ihr Motiv: Sie waren auf die Polizei angefressen, weil diese die Corona-Maßnahmen kontrollieren.