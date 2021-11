Polizeiauto mit Benzin übergossen und angezündet

Gegen 18.40 Uhr wurden Polizisten in die Hartheimerstraße nach Ebelsberg gerufen, weil dort Jugendliche mit Böllern herumschießen würden. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Ein Funkwagen wurde in der Nähe eines Spielplatzes abgestellt und die Polizisten machten sich auf die Suche nach den Übeltätern. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkamen, stand es bereits lichterloh in Flammen. Es war offenbar mit Benzin übergossen und angezündet worden.