Steirische Gaskunden zahlen ab 2022 deutlich mehr

In den Jahren 2015 und 2016 seien Preissenkungen im Gesamtumfang von rund 15 Prozent (2015: minus 7,5 Prozent und 2016: minus 7,3 Prozent) an die Kunden weitergegeben worden, betont die Enerige Steiermark. Das aktuelle Preisniveau entspreche daher heute jenem des Jahres 2011. Der Energie-Anteil (plus 29,7 Prozent) mache rund die Hälfte der Gasrechnung aus. In Kooperation mit der Caritas wurde ein Härtefall-Fonds in Höhe von 100.000 Euro eingerichtet.