Letztes Partywochenende vor dem Corona-Lockdown

Einmal geht noch: vor dem Lockdown ein letztes Mal so richtig abfeiern. „Unser Club ist dank 2G-Plus einer der sichersten Orte, den man zurzeit in Österreich besuchen kann. Sicherer als in der U-Bahn, im Handel oder am Arbeitsplatz. Die Vorverkaufskarten sind alle ausverkauft“, berichtet Gerald van der Hint, der Clubbings im Wiener Szeneclub Grelle Forelle organisiert. Dass andere Discos den Betrieb bereits eingestellt haben, mache die Situation ja nicht besser. „Feiernde Leute würde man doch nur wieder in den privaten Bereich verdrängen“, so der einhellige Tenor unter Wiens Club-Betreibern.