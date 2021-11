Zweimal Lebenslang nach Mord und Brandstiftung

Der Prozess gegen drei Letten, die 2020 einen 50-jährigen Landsmann in einem Linzer Hotelzimmer niedergeschlagen, mit Rum übergossen und angezündet haben sollen, ging am Donnerstag ins Finale. Hintergrund der Tat soll ein Streit innerhalb der Geldwäscherbande gewesen sein. Zwei der Täter bekamen am späten Donnerstagabend lebenslang. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.