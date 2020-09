Brand war Mordversuch: Komplize sollte verbrennen!

Die fünf Letten - alle vorbestraft -waren am 17. September im Hotel abgestiegen und gleich durch Ladendiebstähle polizeilich aufgefallen. Eigentlich planten die Berufsverbrecher, in Linz unter falschen Namen Konten zu eröffnen und diese zu überziehen - Betrug also.D

ann kam es in der Nacht zum Mittwoch im Rausch zum Streit. Sergej E., der zuletzt in Hamburg „arbeitete“, wurde der Schädel eingeschlagen, die Nase war offen gebrochen - drei Komplizen (44, 46, 50) sollen dabeigewesen sein, der vierte Betrüger (30) aber nicht.

Dann floh das Trio, zwei Verdächtige kamen zurück und legten an zwei Stellen Feuer. Später waren die beiden Brandherde für die Ermittler rasch der Hinweis, dass hier kein Unfall passiert war“.