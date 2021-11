Noch immer warten Steirer lange auf Testergebnisse

In der Steiermark hat es am Donnerstag noch immer Verzögerungen bei der Testabnahme wie auch der Auswertung der PCR-Tests gegeben. „Wir haben das 24-Stunden-Ziel bis zum Testergebnis noch nicht wieder erreicht, aber wir hoffen auf Entlastung ab der nächsten Woche“, so Testkoordinator Harald Eitner auf APA-Anfrage. Dann werde in Graz ein Auswertungslabor eröffnet, das „ausreichend Kapazitäten für die in der Steiermark anfallenden Tests“ zur Verfügung stellen soll.