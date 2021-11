Tod am Filmset: Zweite Klage gegen Alec Baldwin

Kamerafrau bei Dreh tödlich verletzt

Bei dem Dreh auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico wurde am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Hutchins tödlich verletzt und 48-jährige Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.