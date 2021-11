Clooney: Harsche Kritik an Baldwin nach Setdrama

„Es macht mich unglaublich wütend!“ Jetzt äußert sich auch George Clooney zu dem tragischen Tod von Halyna Hutchins am Set von „Rust“. Im Podcast „WTF“ erklärt er, warum die Kamerafrau noch am Leben wäre, wenn er und nicht Alec Baldwin den geladenen Colt überreicht bekommen hätte: „Jedes Mal, wenn ich am Set eine Waffe in die Hand bekomme, schaue ich sie mir genau an. Ich öffne das Magazin und zeige die Waffe auch der Person, auf die ich ziele. Wir zeigen sie der Crew und geben sie sofort nach Ende der Szene an den Waffenmeister zurück.“