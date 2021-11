„Heavenly Bodies“: Schwere Schwerelosigkeit

Ab dem 7. Dezember können Gamer in dem für PC und PlayStation erscheinenden Indie-Titel „Heavenly Bodies“ die Schwere der Schwerelosigkeit erfahren - muss zur Bewältigung selbst banalster Dinge in der Physik-basierten Weltraum-Simulation doch jeder Arm und jedes Bein separat per Controller gesteuert werden. Oder wie es Entwickler 2pt Interactive beschreibt: „Nehmen Sie die Hände und Arme eines schwerelosen Kosmonauten in die Hand und bahnen Sie sich Ihren Weg durch eine Reihe prekärer stellarer Szenarien, in denen ohne Schwerkraft nichts stillsteht, nichts sicher ist und nichts jemals einfach ist.“