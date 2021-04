Sparkasse OÖ legt heuer acht Filialen zusammen

Weil in den letzten Monaten neben dem kontaktlosen Zahlen auch das Online-Banking namens „George“ noch einmal an Bedeutung zulegen konnte, rüsteten Erste Bank und Sparkassen hinter den Kulissen in Sachen Technik auf. „Zuletzt hatten wir an einem Tag 2,2 Millionen Nutzer - ein Spitzenwert“, freut sich Maximilian Pointner, Vorstand der Sparkasse OÖ, „die Corona-Situation brachte einen Boost für die Digitalisierung“.