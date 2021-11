So schnell bekam James Bond eine Frau ins Bett

Kritiker werfen Daniel Craig vor, den größten Bildschirm-Macho aller Zeiten im letzten Film in ein „Woke“-Weichei verwandelt zu haben. Eine neue Studie bestätigt zumindest, dass James Bond in alten Zeiten (also vor #MeToo) nie lange fackelte, wenn es darum ging, eine Frau ins Bett zu bekommen. Durchschnittlich bekam 007 seine Gespielinnen nach 2,3 Treffen rum.