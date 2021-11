Winter-WM in Katar hat Auswirkungen auf Bundesliga

Die laufende Saison endet am 29. Mai mit dem letzten Europacup-Play-off-Spiel. Von 2. bis 14. Juni folgen für das ÖFB-Team vier Länderspiele in der Nations League. Mitte Juli beginnt die Bundesliga wieder, Abstellungspflicht für die WM besteht ab 14. November. Daher dürfte in den meisten internationalen Ligen am Wochenende 12./13. November 2022 noch gespielt werden - obwohl am 21. November in Katar bereits vier WM-Spiele auf dem Programm stehen. Das Wüsten-Turnier ist auf 28 Tage komprimiert.