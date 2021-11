Stark! Steirischer Beach-Boy baggerte Bronze aus

„Dass ich beim Matchball den letzten Block zum Sieg gegen einen Olympia-Silbernen gemacht hab, hab ich zuerst gar nicht realisiert." Der südsteirische Beachvolleyballer Christoph Dressler war in Itapema mit Partner Xandi Huber (Kt) statt am Sand im siebenten Himmel. Mit vier Siegen in Folge war das Österreicher-Duo von der Gruppenphase bis ins Halbfinale beim Vier-Stern-Event marschiert. Dort wurde man erst von den starken Lokalmatadoren George/Andre gestoppt. Ehe im Spiel um Platz drei das Duell mit den italienischen „Kumpels“ Lupo/Ranghieri zum Krimi wurde, Dressler/Huber sich mit 16:21, 21:19, 16:14 durchsetzten.