Ab 14 Uhr LIVE: Letztes Rennen von Valentino Rossi

Ein Fahnenmeer in Gelb. Schilder mit der Nummer 46, so weit das Auge reicht. Alles spricht in Valencia nur vom letzten MotoGP-Rennen von Motorrad-Altmeister Valentino Rossi. Auch gestern beim Qualifying, wo „Vale“ noch einmal Zehnter wurde. Das Rennen heute (14 Uhr) wird jedenfalls eine Explosion der Emotionen. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie hautnah mit dabei!