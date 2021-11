Russisch-weißrussische Manöver an Polens Grenze

USA: „Die Welt schaut darauf, was dort passiert“

Die USA sind angesichts der Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze, wo Tausende Migranten auf dem Weg in Richtung EU ausharren, besorgt. „Wir sind sehr beunruhigt und haben einen Blick darauf“, so Vizepräsidentin Kamala Harris am Freitag. „Das Lukaschenko-Regime ist an beunruhigenden Aktivitäten beteiligt.“ Die Welt schaue darauf, was dort passiert.