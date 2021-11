Villacher Fasching: Das sind die Prinzenpaare 2022

Kinderprinzenpaar 2022

Was wäre der Villacher Fasching ohne das Kinderprinzenpaar? Auch dieses stellte die Gilde am Samstag vor: Ralph-Lorenz Brunner ist Gaudelius LVI., seine Prinzessin Franziska I. heißt Franziska Bartl. Der 10-Jährige besucht die 1. Klasse des Gymnasiums in St. Martin und liebt es, sich in der freien Natur zu bewegen. Als Sportler spielt er gerne Fußball, im Winter fährt er Ski.